В Курганской области мужчина сжёг дом с пенсионеркой и её внуками
В Курганской области 7 октября произошёл пожар, в результате которого погибли 58-летняя женщина и двое малолетних детей – годовалый и трёхлетний. Ещё один ребёнок находится в больнице с травмами.
По информации регионального МВД, во вторник вечером 24-летний мужчина после конфликта с 29-летней сожительницей облил её дом в деревне Смолина бензином и поджёг. В жилище в момент возгорания находились дети и пожилая женщина – бабушка детей. В результате пожара трое погибли, один ребёнок получил травмы – его госпитализировали.
По версии следствия, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Следственные органы намерены ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Прокуратура Курганской области начала проверку работы органов системы профилактики, так как дети могли находиться в социально опасном положении.
Читайте также: