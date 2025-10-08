Достижения.рф

В Курганской области мужчина сжёг дом с пенсионеркой и её внуками

Фото: iStock/Kara Capaldo

В Курганской области 7 октября произошёл пожар, в результате которого погибли 58-летняя женщина и двое малолетних детей – годовалый и трёхлетний. Ещё один ребёнок находится в больнице с травмами.



По информации регионального МВД, во вторник вечером 24-летний мужчина после конфликта с 29-летней сожительницей облил её дом в деревне Смолина бензином и поджёг. В жилище в момент возгорания находились дети и пожилая женщина – бабушка детей. В результате пожара трое погибли, один ребёнок получил травмы – его госпитализировали.

По версии следствия, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Следственные органы намерены ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Прокуратура Курганской области начала проверку работы органов системы профилактики, так как дети могли находиться в социально опасном положении.

Анастасия Чинкова

