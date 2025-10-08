В Курганской области мужчина сжёг дом с пенсионеркой и её внуками

08 октября 2025, 10:18

Фото: iStock/Kara Capaldo

В Курганской области 7 октября произошёл пожар, в результате которого погибли 58-летняя женщина и двое малолетних детей – годовалый и трёхлетний. Ещё один ребёнок находится в больнице с травмами.