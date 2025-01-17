Барак и Мишель Обама разводятся? Супругов давно не видели вместе, а экс-президенту приписывают роман с Дженнифер Энистон

Фото: соцсети
Барак и Мишель Обама могут развестись после 33 лет брака, пишет британское издание Daily Mail.
Такое мнение распространилось из-за того, что супруги давно не появлялись вместе на публичных мероприятиях, хотя ранее такого не было. Так, например, 9 января Мишель Обама не присутствовала на похоронах бывшего президента США Джимми Картера. А 20 января её супруг также планирует в одиночку прибыть на инаугурацию избранного главы государства Дональда Трампа. По слухам, это связано с проблемами в отношениях пары.
Кроме того, Бараку Обаме приписывают роман с голливудской актрисой Дженнифер Энистон. В октябре 2024 года журнал InTouch опубликовал статью под провокационным заголовком «Джен и Барак». После этого случая звезда публично опровергла все слухи о её связях с экс-президентом, подчеркнув, что они виделись всего несколько раз. Вместе с тем она указала на тёплые отношения с Мишель.
В США брак Мишель и Барака Обамы считается идеальным. Они познакомились в юридической фирме, где будущий президент, а тогда студент Гарварда стажировался под руководством Мишель. В какой-то момент он пригласил её на свидание, но девушка ответила отказом, сосредоточившись на карьере. Однако через несколько месяцев согласилась – так начался их роман. В 1992 году Барак и Мишель поженились. Они воспитывают двух дочерей – Малию и Сашу.
Читайте также:
«Приехала посмотреть на эту овцу»: родня Лидии Федосеевой-Шукшиной чуть не подралась около здания суда
«Просто был собой»: вторая волна популярности настигла Прохора Шаляпина, за что им восхищается весь интернет
«Срамота!»: молодая жена Петросяна высмеяла девушек с фальшивыми сумками в столичном кафе
Кроме того, Бараку Обаме приписывают роман с голливудской актрисой Дженнифер Энистон. В октябре 2024 года журнал InTouch опубликовал статью под провокационным заголовком «Джен и Барак». После этого случая звезда публично опровергла все слухи о её связях с экс-президентом, подчеркнув, что они виделись всего несколько раз. Вместе с тем она указала на тёплые отношения с Мишель.
В США брак Мишель и Барака Обамы считается идеальным. Они познакомились в юридической фирме, где будущий президент, а тогда студент Гарварда стажировался под руководством Мишель. В какой-то момент он пригласил её на свидание, но девушка ответила отказом, сосредоточившись на карьере. Однако через несколько месяцев согласилась – так начался их роман. В 1992 году Барак и Мишель поженились. Они воспитывают двух дочерей – Малию и Сашу.
Читайте также:
«Приехала посмотреть на эту овцу»: родня Лидии Федосеевой-Шукшиной чуть не подралась около здания суда
«Просто был собой»: вторая волна популярности настигла Прохора Шаляпина, за что им восхищается весь интернет
«Срамота!»: молодая жена Петросяна высмеяла девушек с фальшивыми сумками в столичном кафе
Анастасия Чинкова