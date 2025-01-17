«Предлагали большие суммы»: в актрисе Здорик увидели эскортницу после расставания со Стасом Пьехой

Ника Здорик (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Ника Здорик столкнулась с неожиданным стереотипами и предложениями. Многие не поверили, что девушка действительно встречалась с певцом Стасом Пьехой из-за искренних чувств.
23-летняя актриса рассказала, что после расставания с Пьехой её агенту начали звонить и спрашивать, сколько стоят услуги Здорик по сопровождению в рестораны, бани и т.д. То есть люди подумали, что артистка работает в экспорте, и предлагали достаточно крупные суммы.
Здорик отметила, что никогда не занималась такой деятельностью и не имеет интереса к ней. Однако после таких звонков она насторожилась и начала задаваться вопросами, что происходит и не слили ли её данные куда-то.
В результате она начала проверять информацию, наткнулась на несколько Telegram-каналов, в которых были опубликованы анкеты знаменитостей, предлагающих такие услуги. Но, к счастью, никаких данных Здорик, слитых мошенническим путём, не было обнаружено.
Оскорбительный стереотип распространился в обществе, поскольку многие не могли поверить, что начинающая актриса из Обнинска может действительно встречаться со знаменитым певцом Стасом Пьехой, который вдвое старше неё, и искреннее любить его. Однако девушка уверяет, что не имеет никакого отношения к эскорту, а к своему бывшему возлюбленному испытывала настоящие чувства.
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Здорик отметила, что никогда не занималась такой деятельностью и не имеет интереса к ней. Однако после таких звонков она насторожилась и начала задаваться вопросами, что происходит и не слили ли её данные куда-то.
В результате она начала проверять информацию, наткнулась на несколько Telegram-каналов, в которых были опубликованы анкеты знаменитостей, предлагающих такие услуги. Но, к счастью, никаких данных Здорик, слитых мошенническим путём, не было обнаружено.
Оскорбительный стереотип распространился в обществе, поскольку многие не могли поверить, что начинающая актриса из Обнинска может действительно встречаться со знаменитым певцом Стасом Пьехой, который вдвое старше неё, и искреннее любить его. Однако девушка уверяет, что не имеет никакого отношения к эскорту, а к своему бывшему возлюбленному испытывала настоящие чувства.
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Анастасия Чинкова