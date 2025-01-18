«Проблема не во мне, а в платформе»: Дуров пообещал в суде улучшить модерацию в Telegram

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Основатель Telegram Павел Дуров в ходе слушаний во французском суде по делу против него пообещал улучшить модерацию на платформе. Радиостанция Franceinfo сообщила, что заседание длилось около 10 часов и касалось вопросов нелегального контента, распространения наркотиков, педофилии, мошенничества и других преступлений, совершаемых с помощью мессенджера.
Дуров заявил, что Telegram ежемесячно удаляет до 20 миллионов аккаунтов за нарушения закона и активно сотрудничает с ассоциациями, борющимися с эксплуатацией детей. Также платформа за последние шесть месяцев передала правоохранительным органам 10 тысяч единиц пользовательских данных.
Основатель Telegram утверждает, что такие меры принимаются на постоянной основе, хотя судьи отметили, что инициатива активизировалась после его задержания.
Платформа Telegram неоднократно подвергалась критике из-за использования ее возможностей для преступной деятельности. Французские власти сообщили, что число правонарушений, совершенных с помощью мессенджера, увеличилось. С 2017 по 2024 год было возбуждено около двух тысяч дел, связанных с Telegram.
Дурова задержали 24 августа 2024 года в парижском аэропорту Ле-Бурже. Его обвиняют в десяти правонарушениях, за которые грозит до 10 лет тюрьмы. Через несколько дней он был освобожден под залог в 5 миллионов евро, но ему запрещено покидать территорию Франции.
Несмотря на это, основатель Telegram заявил, что считает обвинения необоснованными, поскольку платформа давно помогает бороться с незаконным контентом. По мнению Дурова, если у какой-то страны все еще есть претензии к сервису, то и в суд следует подавать на этот самый сервис, а не отдельно на его главу. Очевидно, проблема столь глобальна, что одного человека винить в ней неправильно.
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Основатель Telegram утверждает, что такие меры принимаются на постоянной основе, хотя судьи отметили, что инициатива активизировалась после его задержания.
Платформа Telegram неоднократно подвергалась критике из-за использования ее возможностей для преступной деятельности. Французские власти сообщили, что число правонарушений, совершенных с помощью мессенджера, увеличилось. С 2017 по 2024 год было возбуждено около двух тысяч дел, связанных с Telegram.
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Дурова задержали 24 августа 2024 года в парижском аэропорту Ле-Бурже. Его обвиняют в десяти правонарушениях, за которые грозит до 10 лет тюрьмы. Через несколько дней он был освобожден под залог в 5 миллионов евро, но ему запрещено покидать территорию Франции.
Несмотря на это, основатель Telegram заявил, что считает обвинения необоснованными, поскольку платформа давно помогает бороться с незаконным контентом. По мнению Дурова, если у какой-то страны все еще есть претензии к сервису, то и в суд следует подавать на этот самый сервис, а не отдельно на его главу. Очевидно, проблема столь глобальна, что одного человека винить в ней неправильно.
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Мария Моисеева