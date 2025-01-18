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«Проблема не во мне, а в платформе»: Дуров пообещал в суде улучшить модерацию в Telegram

Franceinfo: Дуров пообещал во французском суде улучшить модерацию контента в Telegram
Фото: iStock/Penderev

Фото: iStock/Penderev

Основатель Telegram Павел Дуров в ходе слушаний во французском суде по делу против него пообещал улучшить модерацию на платформе. Радиостанция Franceinfo сообщила, что заседание длилось около 10 часов и касалось вопросов нелегального контента, распространения наркотиков, педофилии, мошенничества и других преступлений, совершаемых с помощью мессенджера.
Дуров заявил, что Telegram ежемесячно удаляет до 20 миллионов аккаунтов за нарушения закона и активно сотрудничает с ассоциациями, борющимися с эксплуатацией детей. Также платформа за последние шесть месяцев передала правоохранительным органам 10 тысяч единиц пользовательских данных.

Основатель Telegram утверждает, что такие меры принимаются на постоянной основе, хотя судьи отметили, что инициатива активизировалась после его задержания.



Платформа Telegram неоднократно подвергалась критике из-за использования ее возможностей для преступной деятельности. Французские власти сообщили, что число правонарушений, совершенных с помощью мессенджера, увеличилось. С 2017 по 2024 год было возбуждено около двух тысяч дел, связанных с Telegram.

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Дурова задержали 24 августа 2024 года в парижском аэропорту Ле-Бурже. Его обвиняют в десяти правонарушениях, за которые грозит до 10 лет тюрьмы. Через несколько дней он был освобожден под залог в 5 миллионов евро, но ему запрещено покидать территорию Франции.

Несмотря на это, основатель Telegram заявил, что считает обвинения необоснованными, поскольку платформа давно помогает бороться с незаконным контентом. По мнению Дурова, если у какой-то страны все еще есть претензии к сервису, то и в суд следует подавать на этот самый сервис, а не отдельно на его главу. Очевидно, проблема столь глобальна, что одного человека винить в ней неправильно.


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В топ-10 городов-миллионников по доле новостроек вошла Казань
17 января 2025, 23:54

Фото: istockphoto/RAndrey

Казань вошла в топ-10 городов-миллионников по доле новостроек, возведенных за последние пять лет — показатель составил 2,6%. Об этом со ссылкой на сервис «Яндекс Аренда» сообщает «Татар-информ». За последний год в столице Татарстана ввели больше 480 тысяч квадратных метров жилья.
Часть квартир из недавно построенных домов, как отмечается, пополнит сегмент долгосрочной аренды в 2025 году после того, как владельцы завершат ремонт и обустройство.
«Возглавил рейтинг городов по доле новостроек Краснодар – доля новых проектов там составляет 5,9%. На втором месте – Волгоград (3,2%), тройку замкнул Красноярск (3%), на четвертой позиции – Новосибирск (2,8%)», — пишет издание.
Москва и Санкт-Петербург тоже попали в десятку лучших по доле новостроек, но процент таких домов в них немного меньше, чем у лидеров рейтинга.

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В Госдуме раскрыли принцип работы нового механизма семейных инвестиций
Депутат Аксаков: механизм семейных инвестиций создаст общие вложения и льготы
17 января 2025, 23:50

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

Механизм семейных инвестиций, разрабатываемый в России по поручению президента Владимира Путина, создаст инструмент совместных вложений и льгот для каждой семьи. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Аксаков в беседе с «Татар-информом».
По его словам, сейчас налоговый вычет до 400 тысяч рублей действует по программам ИИС, ПДС и ДСЖ, а вскоре будет увеличен до 1 млн.
«Новый инструмент семейного инвестирования будет касаться не отдельного члена семьи — мужа, жены, которые инвестируют. Это как раз создание совместных инвестиций, льготы будут касаться обоих членов семьи. Налоговый вычет будет 130 тыс. рублей, которые люди получат как поддержку со стороны государства дополнительно, если инвестиции будут в 1 млн рублей и выше», — пояснил парламентарий.
Депутат подчеркнул, что этот механизм позволит сплотить семьи, так как если кто-то из супругов захочет развода, его может удержать финансовая составляющая.

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Назван регион с самыми агрессивными водителями
В Новосибирской области и Татарстане живут самые агрессивные водители
17 января 2025, 23:34

Фото: iStock/disqis

Новосибирскую область, Татарстан и Нижегородскую область назвали регионами с самыми агрессивными водителями. К соответствующим выводам пришел опрос Группы Ренессанс Страхование и сервиса «Автокод». При этом, как отмечается, самыми доброжелательные автомобилисты живут в Краснодарском крае, Омской и Челябинской областях.
«Согласно данным опроса, две трети российских автомобилистов (67%) — жители Новосибирской области, Татарстана и Нижегородской области — периодически (45%) либо очень часто (22%) сталкиваются с агрессией со стороны водителей автомобилей», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами опроса.
Тем временем стало известно, что к концу 2024 года средняя цена машины с пробегом в России упала на 12% за минувшие 12 месяцев — до двух миллионов рублей. Как сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов «Авто.ру Оценка», за это время средний возраст подержанного легкового автомобиля вырос до девяти лет, а средний пробег достиг 145 тысяч километров. Машины российского производства, как отмечается, отвоевали на автомобильном рынке долю в 13%.
«Выше расположились Германия (22%), Япония (21%) и Южная Корея (17%). Китайские автомобили еще не начали массово выходить на вторичный рынок, их доля за весь 2024 год составляет 3,3%», — отмечает издание.
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В Госдуме предложили запретить продажу пиротехники лицам младше 18 лет
Депутат Гусев предложил запретить продажу пиротехники лицам младше 18 лет
17 января 2025, 23:33

Фото: iStock/Nenadpress

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил запретить продажу пиротехники лицам младше 18 лет, повысив минимальный возраст для их покупки с 16 лет на два года. Соответствующее предложение он уже направил премьер-министру России Михаилу Мишустину.
«По всей стране наблюдаются трагические случаи, связанные с неосторожным использованием пиротехники подростками. Так, на Кубани школьнику оторвало два пальца в результате взрыва петарды, которую он пытался разжечь. За девять дней новогодних каникул в Подмосковье пострадали минимум 10 школьников из-за неосторожного обращения с петардами и фейерверками», — говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».
В то же время в Госдуме отреагировали на другое предложение — о запрете вегетарианства в России. Как заявил глава думского комитета по здравоохранению Сергей Леонов, в идее отказа от мяса нет ничего плохого, если речь идет о взрослом человеке. В беседе с «Газетой.Ru» депутат подчеркнул, что такой выбор — это право каждого человека.
«Не вижу ничего плохого, если человек для себя решил, что не хочет есть мясо. Это его право, и проблем со здоровьем у таких людей не возникает, если они компенсируют белок животных растительными белками», — пояснил парламентарий.
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Названы самые популярные автомобили с пробегом до 2 млн рублей
Самыми популярными авто с пробегом до 2 млн стали Volkswagen, Hyundai и Kia
17 января 2025, 23:30

Фото: iStock/3dan3

Самыми популярными автомобилями с пробегом в бюджете до 2 млн рублей в 2024 году стали модели Volkswagen, Hyundai и Kia. Об этом сообщил директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом автодилерского холдинга «Рольф» Игорь Головань. По его данным, с большим отрывом первое место забрал рестайлинговый Polo пятого поколения.
«На втором месте оказался кроссовер Hyundai Creta первого поколения (производился с 2016 по 2020 год). Третье и четвертое места заняли Kia Rio и Hyundai Solaris 2017–2020 годов выпуска», — поделился автоэксперт в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время автоэксперт Владимир Сажин рассказал, как автосалоны навязывают дополнительные услуги. В разговоре с Общественной Службой Новостей специалист пояснил, что с их помощью дилеры пытаются покрывать все накладные расходы, так как дельта заработка от заводской цены составляет лишь 3-4%. Именно поэтому, по его мнению, салоны включают в договор покупки кредитование, КАСКО, помощь на дороге и даже консультации с автоюристами.
«Если вы заметили в договоре сомнительные услуги, требуйте их исключения. А если услуга уже навязана, обращайтесь к юристам. Судебная практика все чаще встает на сторону потребителей», — подчеркнул эксперт.
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Подмосковные ветеринары рассказали, как усы сигнализируют о настроении кошки
17 января 2025, 23:06

Фото: пресс-служба Минисельхозпрода МО

Усы у кошек – не просто элемент внешности. Они играют одну из ключевых ролей в их жизни, сообщили ветеринары Минисельхозпрода Московской области.
«Усы помогают питомцам ориентироваться в пространстве, воспринимать окружающую среду, чувствовать изменения в воздухе и определять расстояние до различных объектов. Это особенно полезно в темноте. Положение усов, или как их называют зоологи, вибриссов, может также сигнализировать о настроении кота. Если они направлены вперёд, это может означать интерес, а если прижаты к мордочке – страх или агрессию», – рассказали в пресс-службе министерства.
Таким образом, усы являются важным инструментом навигации и общения котов с окружающим миром.

Ветеринары также посоветовали следить за здоровьем питомцев и вовремя делать им прививки. Записаться на приём можно на региональном сайте госуслуг или по телефону 7 (495) 668-01-25. Звонить можно ежедневно с 9:00 до 21:00.

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#московская область
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В Московской области в 2025 году планируют благоустроить около 150 объектов
17 января 2025, 22:40

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

В Подмосковье в новом году рассчитывают благоустроить 147 объектов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Ежегодно на территории региона мы обустраиваем центры городов, улицы и набережные, создаём пространства для прогулок и отдыха – от больших парков до уютных скверов у дома. В этом году планируем провести работы по благоустройству 147 объектов. Среди них 17 парков, 12 лесопарков, 13 набережных, 16 пешеходных зон, площадей и веломаршрутов. Также на территории Московской области появятся 20 больших и 58 маленьких скверов, семь зон отдыха в парках и четыре новые стелы воинской доблести», – поделился планами на 2025 год зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Так, в Одинцове благоустроят лесопарковую зону «Новая Трёхгорка». В Дубне преобразят бульвар Центральной улицы протяженностью 1,1 км. В городском округе Протвино откроют парк «Сказка». Там установят современную детскую площадку с игровым комплексом «Змей Горыныч». А в Хотькове Сергиево-Посадского городского округа благоустроят центральную площадь. Объект стал победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических помещениях.

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

«За шесть лет мы благоустроили в Московской области 273 общественные территории. Мы наблюдаем, как с каждым годом увеличивается число посетителей наших общественных пространств. Регион продолжает входить в тройку лидеров по качеству городской среды» – рассказал Хайкин.
Работы по благоустройству общественных территорий проводят по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В лесопарках благоустройство пройдёт по программе «Парки в лесу».

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Женщина в Якутске столкнулась с фекальным фонтаном на Новый год
17 января 2025, 22:14

Фото: iStock/ AndreyPopov

В Якутске женщина встретила Новый год с фекальным фонтаном. Последствия коммунальной аварии в квартире местной жительницы не могут устранить уже более полумесяца, сообщил портал 14.ru .
Квартиру семья купила лишь два года назад. Ремонт в жилье женщина с супругом провела относительно недавно. Отмечалось, что трубы канализации проходят под квартирой пострадавшей. В праздник они промерзли и лопнули, в результате чего в ванной забил сточный фонтан. Экскременты заполнили всю квартиру.

В тот же день, когда прорвало трубу, сантехники управляющей компании ее разморозили. Оценщики отметили, что размер ущерба составил порядка 300 тысяч рублей.

Перед приездом клининговой службы в квартире произошел повторный потоп.

10 января в доме случился третий потоп, от которого пострадал целый подъезд. Инцидент вынудил женщину обратиться в прокуратуру и суд.

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Полиция проверит мэра Лондона из-за билетов на концерт Тэйлор Свифт
17 января 2025, 22:00

Тэйлор Свифт (Фото: соцсети)

В Великобритании Служба мониторинга администрации Большого Лондона собирается провести проверку по факту покупки билетов на концерт Тейлор Свифт мэром Лондона Садиком Ханом, сообщила газета Standard.
Расследование организуют, чтобы выяснить, был ли Садик Хан в должной степени осторожен при приобретении билетов. В деле будут фигурировать шесть билетов на концерт Тэйлор Свифт, проходивший в столице Великобритании еще летом 2024 года. Общая стоимость билетов составила три тысячи фунтов стерлингов.

Отмечалось, что сам мэр Лондона купил их у продюсерской компании LS Events, выступавшей в качестве подрядчика.

Обвинения в адрес Хана поступили от политика Сьюзан Холл. В прошлом году она участвовала в выборах на пост мэра столицы великобритании, но проиграла. Политик подавала порядка четырех жалоб на Садика Хана. Примечательно,что Служба мониторинга отклонила три.

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