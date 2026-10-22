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Санитар до смерти забил инвалида в интернате

В Волгоградской области санитару психдиспансера дали 9 лет за убийство инвалида
Фото: istockphoto/sudok1

В Волгоградской области вынесли приговор 40-летнему сотруднику психоневрологического интерната, который до смерти избил недееспособного пациента. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.



Инцидент произошел 8 декабря 2024 года. Как установило ведомство, подсудимый нанес потерпевшему тяжкие телесные повреждения, от которых тот впоследствии скончался в больнице.

Сразу после случившегося нападавшего отстранили от работы. Выяснилось, что осужденный трудился в интернате с 2021 года. До совершения преступления жалоб на его работу со стороны пациентов не поступало, конфликтов с коллегами также не фиксировалось.

Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Суд приговорил бывшего младшего медицинского работника к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Никита Кротов

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