Санитар до смерти забил инвалида в интернате

22 октября 2026, 18:58

В Волгоградской области санитару психдиспансера дали 9 лет за убийство инвалида

Фото: istockphoto/sudok1

В Волгоградской области вынесли приговор 40-летнему сотруднику психоневрологического интерната, который до смерти избил недееспособного пациента. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.