Сантехники превратили подвал ростовской многоэтажки в зловонную птицефабрику
В Ростове-на-Дону сантехники устроили птицефабрику в подвале многоэтажного дома, чем вызвали возмущение жильцов. Об этом сообщили в Telegram-канале Don Mash.
Инцидент произошёл в здании №9, расположенном на улице Извилистая. Жильцы многоэтажки в какой-то момент заметили зловонный запах, но никак не могли определить его источник. Поиск завершился в подвале. Очевидцы, с трудом проникшие туда, обнаружили внутри курятник с инкубаторами, а также столы, диваны и стиральную машину. Возмущенные люди обратились в полицию.
Выяснилось, что пернатых завели местные сантехники из управляющей компании «Екатерининский». Представитель УК заявил, что не знал о хобби сотрудников и сам шокирован. Убрать инкубаторы работники согласились только в присутствии полицейских.
Отмечается, что жильцы не получили ответа на вопросы о том, кто оплачивал воду и электричество для птицефермы. Днём 13 мая клетки с пернатыми всё ещё находились на месте, хотя в УК заверили, что их вывезли ещё накануне.
