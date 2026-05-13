В российской частной клинике начали внутреннее расследование после гибели ребёнка

13 мая 2026, 23:33

Клиника Новороссийска начала внутреннюю проверку после смерти восьмилетнего мальчика

В частной клинике Новороссийска «Новомед» инициировали внутреннее расследование после смерти несовершеннолетнего пациента. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление медучреждения в соцсетях.





Напомним, что днём 12 мая восьмилетний мальчик скончался в «Новомеде» после того, как ему сделали инъекцию. Предварительно, когда ребёнку стало плохо, медики не предприняли необходимых действий. Более того, отцу погибшего пришлось самостоятельно отправиться в аптеку, поскольку в клинике не оказалось нужных препаратов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.



Частная клиника объявила, что начала внутреннее расследование инцидента с целью провести тщательный анализ всех этапов оказания помощи. В пресс-службе медучреждения выразили соболезнования родным несовершеннолетнего пациента, однако отказались от дополнительных комментариев.





«Врачи и средний медицинский персонал предприняли все необходимые меры, предусмотренные стандартами оказания медицинской помощи», — добавили в «Новомеде».