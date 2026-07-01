В Чувашии мальчик едва не лишился зрения во время рыбалки
В Чувашии 13-летний школьник едва не лишился зрения из-за рыболовного крючка. Об этом сообщили в Республиканской клинической офтальмологической больнице.
Несчастный случай произошёл во время отдыха на водоёме: подросток рыбачил, в какой-то момент резко дёрнул удочку, и острый крючок сорвался с наживки, после чего вонзился в верхнее веко правого глаза. Мальчик почувствовал резкую боль и не смог самостоятельно извлечь застрявшую снасть.
С такой травмой ребёнка доставили в медицинское учреждение, где врачи аккуратно извлекли инородное тело. Зрение школьника не пострадало. Медики напоминают: при обращении с рыболовными снастями нужно соблюдать осторожность.
Ранее сообщалось о сложном медицинском случае в Свердловске. Там врачи прооперировали 20-летнюю пациентку с кистой селезёнки, достигшей размеров крупного арбуза.
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