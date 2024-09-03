Сапер из «Азова»* получил 18 лет за разбой в Мариуполе

В Приморье правоохранители разбираются в уголовном деле о вымогательстве и доведении до попытки самоубийства 21-летнего ветерана СВО Никиты Носова. Мужчина утверждает, что на этот шаг его толкнули местные бандиты и бездействие силовиков. В материале «Радио 1» расскажем подробности этого дела.