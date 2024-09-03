Сапер из «Азова»* получил 18 лет за разбой в Мариуполе

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К 18 годам колонии за разбой и жестокое обращение с населением приговорили боевика запрещенного в России «Азова»* Сергея Рудика, сообщила пресс-служба Следкома.
«Приговором суда ему [Cергею Рудику] назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — прокомментировали в ведомстве.
Там добавили, что суду хватило доказательств, чтобы вынести решение. Следствие установило, что весной 2022 года фигурант и его сослуживцы дежурили в Мариуполе в районе проспекта Нахимова, когда получили незаконный приказ похитить машину у гражданских. Увидев транспортное средство, боевики напали с автоматами Калашникова на невооруженных людей.
«Нападавшие несколько раз выстрелили в воздух, а затем, направив оружие на мирных граждан, стали угрожать его применением и заставили их покинуть автомобиль. С похищенным имуществом Рудик с сослуживцами с места происшествия скрылись, распорядившись им по своему усмотрению», — резюмировали в Следкоме.
Осужденный полностью признал свою вину.
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*Признан террористической организацией и запрещен в РФ
Никита Кротов