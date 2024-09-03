Зеленский подтвердил удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве

При ударе по учебно-тренировочному центру боевиков ВСУ погиб 41 украинский военный, сообщил в Telegram-канале глава киевского режима Владимир Зеленский. Он отметил, что более 180 человек пострадали.
«Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи», — гласит публикация.Как сообщалось ранее, российские войска ударили по учебно-тренировочному центру в Полтаве, который раньше был военным училищем. Уточнялось, что удар был нанесен во время построения ВСУ. Также была информация о нахождении там иностранных наемников.
Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.
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Никита Кротов