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На Украине заметили загадочный российский беспилотник

03 сентября 2024, 14:07
Фото: iStock/bbsferrari

Фото: iStock/bbsferrari

На Украине заметили неизвестный российский беспилотник, который использовался вместе с другим вооружением для воздушной атаки на военные объекты. Об этом пишет Defence Blog.
Согласно сообщению, новый российский беспилотник сбила украинская ПВО 30 августа. После были обнаружены его обломки. Дрон был построен по схеме «летающее крыло» и оснащен одним реактивным двигателем.

«Примечательно, что БПЛА не нес никакого оружия или видимого разведывательного оборудования, что позволяет предположить, что он мог использоваться в качестве приманки», — говорится в сообщении.



Также авторы предположили, что данная модель дрона могла использоваться российской стороной для проверки украинской противовоздушной обороны. Кроме того, беспилотник может являться какой-то экспериментальной моделью.

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Стали известны последние новости о ситуации на Курской АЭС
Лихачев про ситуацию на Курской АЭС: хороших новостей нет
03 сентября 2024, 14:04

Фото: istockphoto/Nordroden

Хороших новостей про ситуацию на Курской АЭС нет, прокомментировал руководитель госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев обстановку в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Риски для станции не снизились, они очень высокие», — сказал собеседник.
Он добавил, что в последние дни по строениям предприятия не били, но на подлете сбивается большое количество беспилотников и ракет.

Боевики ВСУ напали на приграничье Курской области с утра 6 августа. Противник получил отпор от бойцов Росгвардии, пограничников и ВС РФ. По признанию главкома украинских войск Александра Сырского, нападение на российский регион осуществлялось для отвлечения ВС РФ с Донбасса, однако план радикалов провалился.

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ВС РФ нанесли ракетный удар по 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ
«Военная хроника»: в Полтаве прилетело по 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ
03 сентября 2024, 13:39

Фото: iStock/dzika_mrowka

Армия России нанесла мощный ракетный удар по 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ во время ее построения в Полтаве. Подробности приводит Telegram-канал «Военная хроника».
«Поступают сообщения, что в Полтаве прилетело по 128-й горно-штурмовой бригаде. По предварительным данным, командование таки вывело личный состав для построения на территории 179-го учебно-тренировочного центра войск связи», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, более 100 человек погибли.

При этом автор напомнил, что руководство этой бригады в конце контрнаступления ВСУ в 2023 году уже выводило солдат на построение, в момент которого туда прилетела российская ракета «Искандер».

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая подтвердила, что в Полтаве 3 сентября был мощный прилет по построению военных ВСУ.

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#всу
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Болгария отправила Киеву САУ «Гвоздика»
03 сентября 2024, 13:35

Фото: istockphoto/Alexey Kartsev

Самоходки «Гвоздика» передала Болгария Украине, заявил в рамках брифинга руководитель болгарского Минобороны Атанас Запрянов. Чиновник официально подтвердил передачу техники, в числе которой, по его словам, были указанные установки.
«…Вся помощь, которая была отправлена до сих пор, включает различное вооружение, технику, боеприпасы, что строго соответствует решению парламента. Это вооружение, техника и боеприпасы, уже не нужные болгарской армии» — подчеркнул Запрянов.
Глава республиканского оборонного ведомства уточнил, что болгарская сторона получит компенсацию, которую реинвестируют в обновление ВС Болгарии.

До этого главный дипломат Европы Жозеп Боррель заявлял, что государства Евросоюза истощили из-за помощи Киеву свои запасы вооружений. Он заключил, что они пополнены на 700 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров.

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#мир
#украина
#болгария
#оружие
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#война
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Армия России нанесла мощный удар по построению ВСУ в Полтаве
Нардеп Безуглая подтвердила мощный удар ВС РФ по ВСУ в Полтаве
03 сентября 2024, 13:20

Депутат Рады Марьяна Безуглая подтвердила, что в Полтаве 3 сентября был мощный прилет по построению военных ВСУ.
«Полтава. Построение в 128-й бригаде ничему не научило, никто не наказан, Залужный, Сырский, Павлюк все тогда «решали». Есть повторение и повторение трагедий. Где предел?» — пишет Безуглая в своей соцсети.

При этом украинское издание «Страна» цитирует слова эксперта по связи Сергея Флеша, который пишет, что на месте прилета в Полтаве «большая беда».

А местный житель сообщил, что ракеты попали туда, где было много украинских солдат. Он добавил, что там много убитых и раненых.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские войска нанесли ракетный удар по бывшему военному училищу в Полтаве. По его словам, там готовили сотрудников, занимающихся средствами радиоэлектронной борьбы.

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ВСУ «потеряли» в курском селе Кортнево целый взвод
Пленный Фурдоленко: ВСУ «забыли» в Курской области целое подразделение
03 сентября 2024, 12:14

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинское командование «забыло» в курском селе Кортнево целое подразделение. Об этом рассказал пленный старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко, командир третьего взвода второй роты 11-го отдельного стрелкового батальона, его слова передает РИА Новости.
Пленный рассказал, что взводу ВСУ под его командованием поставили задачу занять лесополосу, однако там уже были боевики 225-й бригады ВСУ. Тогда его отправили сменить военных в селе Кортнево.

«Вечером нас не поменяли, у нас садилась рация, на второй день она села, второй день нас тоже не поменяли, я понял по переговорам, что нас потеряли, они не знали, где нас искать», — рассказал пленный боевик ВСУ.

По его словам, еще день спустя, в Кортнево зашли российские силы, и целый взвод ВСУ оказался в окружении. После переговоров, украинские боевики приняли решение сдаться.

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#курская область
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В США заявили о серьезном ударе по Украине
WSJ: Киев лишился своих лучших пилотов еще до поставок истребителей США F-16
03 сентября 2024, 12:05

Фото: istockphoto/mariusz_prusaczyk

Киевский режим лишился своих лучших летчиков еще до того, как Украина получила американские истребители F-16, пишут обозреватели The Wall Street Journal.
«К тому моменту, когда страна получила самолеты F-16, многие лучшие украинские пилоты, как летчик с позывным Джус, уже погибли», — сказано в публикации.
Авторы материала подчеркнули, что украинские пилоты Алексей Месь и летчик с позывным Джус, которые погибли, выступали за передачу Киеву техники Запада.

Ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в разговоре с YouTube-каналом Neutrality Studies сыронизировал, что Украине не принесут пользы F-16, потому что американские истребители снова могут стать «случайной» целью для ВСУ.

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Минобороны сообщило о разворачивании допсредств ПВО в Белгородской области
03 сентября 2024, 11:52

Фото: istockphoto/vladj55

В Белгородской области развернули дополнительные средства ПВО. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что оперативный штаб Белгородской области отправил 27 запросов, из которых 18 уже выполнены. Остальные запросы находятся в процессе выполнения. Также в группировке были установлены дополнительные системы противовоздушной обороны.

Помимо этого, в Минобороны России заявили, что ведомство находится с главами приграничных территорий на связи 24/7.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл с официальным визитом в Монголию. Политолог Зеленков раскрыл, может ли Украина «наказать» Монголию из-за визита Путина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, с какой целью военные ВС РФ освободят Харьков
Ганчев: Харьков и область будут освобождены, для обеспечения безопасности России
03 сентября 2024, 11:50

Фото: iStock/3sbworld

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Харьков и область будут освобождены, чтобы обеспечить безопасность Российской Федерации. Об этом информирует РИА Новости.
«Я никогда не даю ложных обещаний и не могу это делать, поэтому я не стану называть сроки. Но я практически уверен в том, что уже достаточно скоро наша земля будет освобождена от укронацистов», — сказал он.

Все действия, происходящие в Харьковской области, направлены на формирование санитарной зоны для обеспечения безопасности российских регионов, граничащих с Украиной, отметил Ганчев.

Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с участниками программы «Время героев» заявил, что Россия отодвигает фронтовую линию на харьковском направлении для снижения террористических ударов по Белгороду.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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Рогов: ВС РФ ударили по бывшему военному училищу связи в Полтаве
03 сентября 2024, 11:49

Фото: istockphoto/zim286

Ракетный удар по бывшему военному училищу в Полтаве нанесли российские войска, информирует председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.
«Именно этот личный состав [училища] и накрыли ракетным ударом. Произошло это в момент построения, в котором изначально принимало участие свыше полутысячи вэсэушников. Потери противника исчисляются сотнями», — говорится в сообщении.

Рогов добавил, что там готовили сотрудников, занимающихся средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее чиновник сообщал, что ВС РФ ударили по пункту дислокации ВСУ в подконтрольном Киеву Запорожье. Помимо украинских неонацистов, были ликвидированы иностранные наемники.

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