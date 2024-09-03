На Украине заметили загадочный российский беспилотник

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На Украине заметили неизвестный российский беспилотник, который использовался вместе с другим вооружением для воздушной атаки на военные объекты. Об этом пишет Defence Blog.
Согласно сообщению, новый российский беспилотник сбила украинская ПВО 30 августа. После были обнаружены его обломки. Дрон был построен по схеме «летающее крыло» и оснащен одним реактивным двигателем.
Также авторы предположили, что данная модель дрона могла использоваться российской стороной для проверки украинской противовоздушной обороны. Кроме того, беспилотник может являться какой-то экспериментальной моделью.
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«Примечательно, что БПЛА не нес никакого оружия или видимого разведывательного оборудования, что позволяет предположить, что он мог использоваться в качестве приманки», — говорится в сообщении.
Также авторы предположили, что данная модель дрона могла использоваться российской стороной для проверки украинской противовоздушной обороны. Кроме того, беспилотник может являться какой-то экспериментальной моделью.
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Элина Позднякова