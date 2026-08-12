Роскошная 30-метровая яхта за восемь млн евро затонула в Италии, пишут СМИ
На севере итальянской Сардинии, в районе Порто-Черво, затонуло 30-метровое прогулочное судно Angiola II. Об этом стало известно 12 августа.
Как сообщает газета Messaggero, причиной инцидента была поломка двигателя. Яхта, стоимость которой превышает восемь миллионов евро, приобреталась бизнесменом из Италии всего четыре дня назад. На момент аварии на борту находились 14 человек, включая членов экипажа и пассажиров. Всех их оперативно эвакуировали на проходящие рядом суда, никто не пострадал.
Координацией спасательных работ занимались службы коммуны Ла-Маддалена. В настоящее время корабль лежит на боку на глубине около семи метров в акватории Коста-Смеральда.
Ранее роскошная яхта затонула у берегов Турции сразу после отплытия. Подробности в нашем материале.
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