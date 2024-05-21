Саратовец склонял бойца СВО к сдаче в плен ВСУ

istockphoto/Zolnierek
Житель Саратова склонял участника спецоперации сдаться в плен ВСУ. Об этом сообщили в региональном УФСБ.
С участником СВО в прошлом году с мая по июль переписывался некий человек, предлагая сдаться врагу, однако боец от предложения отказался.
Саратовец признан виновными приговорен к 3,5 годам колонии общего режима.
К слову, к участникам спецоперации то и дело проявляется нездоровый интерес. Так, в Самаре мигранты запугали родных солдата СВО. Семья военного пожаловалась на постоянные нападки со стороны уроженцев Таджикистана.
Общественники быстро решили проблему, теперь родственники находятся под их защитой, пока боец защищает родину.
До этого была информация о незаконно поселившейся уроженке Узбекистана в квартире бойца СВО, погибшего год назад.
Читайте также:
Российского депутата ценой собственной жизни спас сослуживец в зоне СВО
Толпа во главе с депутатом ворвалась в дом бойца СВО с криком «свошный ушлепок»
Освобождение Белогоровки и наступление ВСУ на Харьковщине: последние новости СВО
Саратовец признан виновными приговорен к 3,5 годам колонии общего режима.
К слову, к участникам спецоперации то и дело проявляется нездоровый интерес. Так, в Самаре мигранты запугали родных солдата СВО. Семья военного пожаловалась на постоянные нападки со стороны уроженцев Таджикистана.
Общественники быстро решили проблему, теперь родственники находятся под их защитой, пока боец защищает родину.
До этого была информация о незаконно поселившейся уроженке Узбекистана в квартире бойца СВО, погибшего год назад.
Читайте также:
Российского депутата ценой собственной жизни спас сослуживец в зоне СВО
Толпа во главе с депутатом ворвалась в дом бойца СВО с криком «свошный ушлепок»
Освобождение Белогоровки и наступление ВСУ на Харьковщине: последние новости СВО
Никита Кротов