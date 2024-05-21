Освобождение Белогоровки и наступление ВСУ на Харьковщине: последние новости СВО

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Минобороны РФ сообщило об освобождении Белогоровки российскими войсками. Также сообщается о значительном продвижении на Часовоярском направлении. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где готовится наступление ВС РФ, читайте в материале «Радио 1».
Слобожанское направление
Российские войска освободили почти половину территории Волчанска, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Передовые группы ВС РФ вышли к разрушенному мосту на улице Привокзальной. Продолжается вытеснение противника.
Бахмутское направление
Ожесточенные бои зафиксированы на территории микрорайона Канал в Часов Яре. На южном фланге территория заказника Ступки-Голубовские-2 практически полностью перешла под контроль ВС РФ.
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Донецкое направление
ВС РФ перешли в атаку в районе Нетайлово, бои идут в районе улиц Колхозная и Набережная. В Красногоровке российская армия продолжают давить на оборону ВСУ с востока.
Часовоярское направление
Зафиксированы активные боевые действия ВС РФ на Часовоярском направлении. Российские военные наступают на восточные окраины города. Параллельно, ВС РФ стремятся улучшить свои позиции по флангам. Есть продвижения в районе Богдановки.
Харьковское направление
В эфире украинского ТВ прозвучала информация о то, что ВС РФ могут начать наступление в Харьковской области еще по одному направлению. Об этом заявил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Юрий Федоренко. По его словам, ближайший период для ВСУ будет очень сложным.
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Анастасия Хохлова