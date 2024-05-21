Российского депутата ценой собственной жизни спас сослуживец в зоне СВО

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Депутат башкирского Курултая Алексей Локотченко попал под обстрел в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Локотченко отправился на СВО несколько месяцев назад и принял командование взводом. Его отряд оказался под обстрелом в районе Артемовска в Донецкой народной республике.
Депутату удалось выжить благодаря сослуживцу, который принял на себя взрывную волну.
Мужчину, получившего множественные осколочные ранения, спасти не удалось. Локотченко, также раненый осколками, сейчас находится в военном госпитале.
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Депутату удалось выжить благодаря сослуживцу, который принял на себя взрывную волну.
Мужчину, получившего множественные осколочные ранения, спасти не удалось. Локотченко, также раненый осколками, сейчас находится в военном госпитале.
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Артем Кузьмин