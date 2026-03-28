Саратовские пенсионеры незаконно получили миллион рублей по инвалидности
В Озинском районе Саратовской области завершили расследование уголовного дела против супругов 62 и 67 лет. Их обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат. Прокуратура направила в суд два производства, пишет МК.
По версии следствия, с 2012 года пара использовала поддельные документы о второй группе инвалидности. На основании фиктивных справок они незаконно получали пенсии по инвалидности в течение пяти лет — с 2012 по 2017 год.
Ущерб федеральному бюджету составил более миллиона рублей. Женщина получила 478 тысяч рублей, мужчина — 724 тысячи.
Обвиняемые полностью признали вину и в полном объеме возместили причиненный государству ущерб.
