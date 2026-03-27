Суд арестовал приморца, вымогавшего деньги у жён и матерей погибших участников СВО
В Приморье суд арестовал второго фигуранта дела о вымогательстве денег у семей погибших участников СВО. Об этом рассказала РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева.
Уссурийский районный суд избрал 46-летнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
Согласно материалу, в четверг полиция задержала трёх человек — двух ранее судимых мужчин и женщину, которые под надуманным предлогом требовали деньги у матерей и жён военнослужащих, погибших в ходе спецоперации. Общая сумма ущерба превысила три миллиона рублей. Преступников обвинили в вымогательстве в особо крупном размере.
Ранее «Радио 1» передавало, что аэропорт «Пулково» сообщил о массовых задержках и отменах рейсов в ночь на 27 марта. В этот период времени над Ленинградской областью сбивали украинские беспилотники.
