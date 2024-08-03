Саратовский суд 23 августа пересмотрит решение по делу Фургала

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Приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу пересмотрит суд в Саратове 23 августа. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил защитник фигуранта уголовного дела Андрея Палея Артем Сарбашев.
«В отношении Фургала, Карепова, Палея, Кадырова и других состоится заседание кассационной инстанции 23 августа в Первом кассационном суде в Саратове, мы намерены оспорить приговор Люблинского городского суда». — прокомментировал адвокат, добавив, что судебный процесс провели несправедливо.
Фургала признали виновным в организации убийств и покушения, приговорив бывшего чиновника к 22 годам колонии. Осужденный свою вину не признал. Среди фигурантов дела десять человек.
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