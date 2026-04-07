В Москве пешеход перебегал МКАД и попал под электробус

В Москве на 105-м км МКАД электробус сбил пешехода, перебегавшего дорогу
В столице на внешней стороне Московской кольцевой автодороги общественный транспорт сбил человека, который перебегал проезжую часть. Об этом информирует Telegram-канал «Москва на дорогах».
Авария создала серьёзные помехи для движения — на трассе образовался многокилометровый затор.
«На внутренней стороне 104 км МКАД электробус 257 маршрута без пассажиров сбил мужчину», — говорится в публикации.Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть. В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что затруднение движения на МКАД достигло 6,6 километра. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
