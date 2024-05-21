Сбежавшая из дома чеченка Заурбекова умоляет родственников перестать искать её

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Во вторник, 21 мая, чеченка Лия Заурбекова, сбежавшая из семьи, записала новое видео, в котором рассказала о деталях конфликта, который произошёл у столичного отдела МВД с её родственниками. Кадры публикует Telegram-канал «Марем».
По словам девушка, она попала в отдел полиции вместе с ней был её друг Артем. Там они пытались спрятаться от родственников девушки. Однако чеченцы все-таки смогли добраться до молодого человека и избили его прямо на глазах у полицейских, которые не вмешивались в конфликт. Однако после этого молодых людей забрали в отдел, где приняли заявление об избиении.
Лия и Артём общаются уже полгода. При этом родственники девушки говорят, что он «вербовал» Лию куда-то. Сама же Лия уверяет, что Артем ни к чему ее не принуждал.
Она также рассказала, что на протяжении четырёх лет вынашивала план побега из семьи. Заурбекова обратилась к родственникам и попросила их перестать её искать и оставить в покое, отметив, что находится в безопасном месте.
Ранее отец 19-летней Заурбековой, которая обвинила родственников в физическом и психологическом насилии и бежала из России, впервые прокомментировал ситуацию и заявил, что его дочери можно влюбляться только в мужчин своей национальности.
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Лия и Артём общаются уже полгода. При этом родственники девушки говорят, что он «вербовал» Лию куда-то. Сама же Лия уверяет, что Артем ни к чему ее не принуждал.
Она также рассказала, что на протяжении четырёх лет вынашивала план побега из семьи. Заурбекова обратилась к родственникам и попросила их перестать её искать и оставить в покое, отметив, что находится в безопасном месте.
Ранее отец 19-летней Заурбековой, которая обвинила родственников в физическом и психологическом насилии и бежала из России, впервые прокомментировал ситуацию и заявил, что его дочери можно влюбляться только в мужчин своей национальности.
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Стало известно, где сейчас находится чеченка, сбежавшая от семьи
Элина Позднякова