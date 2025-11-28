Сбежавшего из России блогера Subo жестко избили на стриме
Блогера Subo (настоящее имя — Субхан Мамедов) избили во время стрима в Дубае с бойцом MMA Шовхалом Абдурахмановым. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Конфликт произошел после того, как блогер сделал провокационное заявление о том, что Абдурахманов якобы «стоял на коленях и умолял руководство UFC подписать его в промоушен». Такие слова спортсмен счел оскорбительными и набросился на Subo. В результате нападения блогер получил серьезные травмы и не мог самостоятельно подняться. После избиения боец заставил блогера встать на колени.
Ранее Subo вместе с родственниками создал схему уклонения от налогов, которая нанесла ущерб более чем на 50 млн рублей. Блогеру предъявили обвинение и лишили его российского гражданства. В РФ ему грозит до десяти лет дишения свободы.
Читайте также: