Сбежавшего из России блогера Subo жестко избили на стриме

28 ноября 2025, 23:49

Боец MMA напал на блогера Subo во время стрима

Фото: istockphoto / Motortion

Блогера Subo (настоящее имя — Субхан Мамедов) избили во время стрима в Дубае с бойцом MMA Шовхалом Абдурахмановым. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.