Стало известно, как заключенные выбрались из камеры при побеге из СИЗО-1 в Екатеринбурге

06 сентября 2025, 08:50

Сбежавшие из СИЗО-1 в Екатеринбурге заключенные использовали ключ от камеры

Фото: iStock/konstantin71

Сбежавшие из СИЗО-1 в Екатеринбурге заключенные использовали ключ от камеры при побеге. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник.