Стало известно, как заключенные выбрались из камеры при побеге из СИЗО-1 в Екатеринбурге
Сбежавшие из СИЗО-1 в Екатеринбурге заключенные использовали ключ от камеры при побеге. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник.
По словам собеседника издания, Иван Корюков* и Александр Черепанов* вышли с территории изолятора за восемь минут. При этом не раскрывается, как ключ оказался в их руках.
Напомним, заключенные совершили побег в ночь на 1 сентября через чердак и крыши построек. В настоящее время их пытаются найти и поймать правоохранители. Владельцев садовых и дачных участков в Свердловской области просят быть бдительными и сообщать в органы, если они заметят мужчин, похожих на беглецов, пропажу вещей или транспортных средств.
Осужденных задержали в мае 2023 года возле районного военкомата с канистрой бензина. Они планировали поджог здания за вознаграждение в 40 тысяч рублей. Вскоре их обвинили в приготовлении к теракту и включили в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму.
*Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
