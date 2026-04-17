Сбежавший из части рядовой после задержания зарезал контрактника-конвоира в Петербурге
В Санкт-Петербурге сбежавший из части рядовой зарезал контрактника при конвоировании. Об этом сообщил Следственный комитет России в своём канале на платформе Max.
Отмечается, что военнослужащий ранее самовольно покинул расположение своей части. Группа розыска задержала его 15 апреля в Петрозаводске. На следующий день, вечером 16 апреля, при конвоировании обратно в часть в Санкт-Петербурге задержанный отвлёк внимание конвоиров. Затем он достал нож и нанёс несколько ударов одному из сопровождавших — военнослужащему по контракту той же части. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.
После нападения подозреваемый попытался скрыться, но его задержали по горячим следам. Следственные органы Главного военного следственного управления СК России возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. Сейчас с задержанным проводят неотложные следственные действия и решают вопрос об избрании меры пресечения.
