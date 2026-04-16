Свыше полусотни домов повреждены в Туапсе из-за массированного налета БПЛА

В Туапсе из-за массированного налета украинских беспилотников повреждены 52 частных и восемь многоквартирных домов. Об этом 16 апреля сообщил в своем Telegram-канале глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.





Кроме того, пострадали три социально значимых объекта. Специалисты уже обследовали 43 жилых помещения, в которых проживают 122 человека. Пять частных домов разрушены полностью. Отмечается, что на базе местной школы №6 работает пункт временного размещения.





«Четыре семьи размещены в гостинице. Заселим всех, кому это необходимо. Сейчас подбираем временное жилье в маневренном фонде», — уточнил Бойко.