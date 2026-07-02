Сбежавший в Европе зэк попросился назад в тюрьму, чтобы спастись от жары

02 июля 2026, 17:03

В Чехии сбежавший заключенный попросился в тюрьму, чтобы скрыться от жары

Фото: istockphoto/Serhii Ivashchuk

В Чехии произошёл необычный инцидент с беглецом из немецкой тюрьмы, который добровольно сдался полиции на фоне аномальной жары в регионе. Об этом пишет SHOT.





Как сообщили чешские правоохранительные органы, утром в городе Усти-над-Лабем мужчина подошёл к полицейскому и заявил, что совершил побег из исправительного учреждения в Германии и намерен вернуться под стражу. Сначала сотрудник полиции воспринял его слова с недоверием, однако после короткого разговора вызвал подкрепление.



Проверка подтвердила, что мужчина действительно числился беглецом из немецкой тюрьмы. Его задержали и доставили в полицейский участок.

