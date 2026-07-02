Сбежавший в Европе зэк попросился назад в тюрьму, чтобы спастись от жары
В Чехии сбежавший заключенный попросился в тюрьму, чтобы скрыться от жары
В Чехии произошёл необычный инцидент с беглецом из немецкой тюрьмы, который добровольно сдался полиции на фоне аномальной жары в регионе. Об этом пишет SHOT.
По данным полиции, на решение мужчины добровольно сдаться могла повлиять экстремальная жара, установившаяся в Европе в последние недели. В Чехии на днях зафиксировали температурный рекорд — до 41 градуса Цельсия, что стало одним из самых высоких показателей за последние столетия.
Как сообщили чешские правоохранительные органы, утром в городе Усти-над-Лабем мужчина подошёл к полицейскому и заявил, что совершил побег из исправительного учреждения в Германии и намерен вернуться под стражу. Сначала сотрудник полиции воспринял его слова с недоверием, однако после короткого разговора вызвал подкрепление.
Проверка подтвердила, что мужчина действительно числился беглецом из немецкой тюрьмы. Его задержали и доставили в полицейский участок.