«Сбил троих и исчез»: В Калининграде разыскивают водителя-нарушителя

13 декабря 2025, 13:34

В Калининграде водитель сбил троих пешеходов на переходе и скрылся

Фото: Istock/Francesco Scatena

В Калининграде неустановленный водитель сбил трёх пешеходов и покинул место происшествия. Об этом сообщает УМВД России по Калининградской области.