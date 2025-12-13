«Сбил троих и исчез»: В Калининграде разыскивают водителя-нарушителя
В Калининграде неустановленный водитель сбил трёх пешеходов и покинул место происшествия. Об этом сообщает УМВД России по Калининградской области.
Инцидент произошёл поздним вечером 12 декабря. Водитель автомобиля Volkswagen Jetta двигался по улице Горького со стороны улицы Черняховского. По информации полиции, он проехал на запрещающий сигнал светофора через регулируемый пешеходный переход на перекрёстке с улицей Юношеской.
В этот момент по «зебре» на разрешающий зелёный сигнал шли три пешехода. Автомобиль совершил на них наезд. После ДТП водитель скрылся с места. Пострадавшие — двое молодых людей 2004 и 2005 года рождения — получили травмы. Медики доставили их в больницу.
Следователи уже возбудили уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего тяжкий вред здоровью. Сейчас полицейские разыскивают и устанавливают личность скрывшегося автомобилиста.
