На трассе Пенза — Тамбов из-за снежного коллапса столкнулись около 25 машин

13 декабря 2025, 12:54

Фото: Istock/Erich Fend

В Пензенской области на трассе Пенза — Тамбов в результате сильной метели столкнулись примерно 25 автомобилей. Это самое масштабное дорожное происшествие в регионе за текущий зимний сезон. Пять человек, включая ребёнка, получили травмы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.