На трассе Пенза — Тамбов из-за снежного коллапса столкнулись около 25 машин
В Пензенской области на трассе Пенза — Тамбов в результате сильной метели столкнулись примерно 25 автомобилей. Это самое масштабное дорожное происшествие в регионе за текущий зимний сезон. Пять человек, включая ребёнка, получили травмы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Интенсивный снегопад и ветер создали сложные условия на дорогах. Снег полностью замёл проезжие части, а видимость для водителей упала практически до нуля. В связи с этим движение по трассе перекрыли.
Непогода затронула и энергоснабжение. Из-за снегопада и шквалистого ветра электричество отключилось в 11 районах области. Без света остаются около 48 тысяч человек. Сильный ветер повалил восемь деревьев и две опоры линий электропередачи.
В регионе действует режим повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, погодные условия могут ухудшиться: ожидаются порывы ветра, метель и интенсивный снегопад. На текущий момент закрыты для движения две федеральные трассы: М12 «Восток» и Р208.
