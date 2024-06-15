Сбившего людей в Благовещенске водителя отправили в СИЗО на два месяца

Фото:istockphoto/Anton Novikov
Виновника смертельного ДТП в Благовещенске отправили под стражу на два месяца. Об этом сообщает РЕН ТВ. Таким образом водитель, сбивший пятерых человек, будет в СИЗО до 14 августа. Его обвиняют по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства трагедии. Известно, что среди пострадавших есть подростки.
Авария с участием 59-летнего водителя произошла на улице Василенко, когда автовладелец на высокой скорости въехал в пешеходов на тротуаре. Экспертиза выяснила, что виновник ДТП был пьян.
Читайте также:
Двое подростков и женщина погибли в ДТП в Благовещенске
В Подмосковье снизилось число ДТП с погибшими и ранеными
Депутат Госдумы попал в больницу после ДТП под Истрой
Никита Кротов