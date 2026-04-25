Сбившего трех человек водителя каршеринга арестовали в Москве
Суд в Москве арестовал 19-летнего водителя арендованной машины, спровоцировавшего ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Юноше предъявили обвинение по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, совершенном группой лиц. Фигурантом по уголовному делу также проходит его приятель, его заключили под стражу.
По версии следствия, вечером 23 апреля обвиняемый арендовал каршеринговый автомобиль, использовав чужой аккаунт, а его друг сел в качестве пассажира. На Алтуфьевском шоссе водитель не справился с управлением, сбил ограждение и наехал на пешеходов. В результате ДТП пострадали три человека, двоих из них госпитализировали.
По информации правоохранителей, юноши не имели водительских прав и взяли машину, чтобы покататься. После столкновения она перевернулась.
