В Омске попрощаются с погибшей после избиения зоозащитницей

25 апреля 2026, 14:02

В Омске простятся с погибшей после нападения мужчин с собакой зоозащитницей

Валерия Зима (Фото: vk.com/valeriyazima)

Прощание с 35-летней Валерией Беловой, скончавшейся после нападения с собакой, пройдет 27 апреля в храме святого великомученика и целителя Пантелеимона. Об этом сообщила подруга погибшей Елена Воронцова-Романова на странице Беловой в соцсети «ВКонтакте».





Трагедия произошла в конце марта на улице 21-й Амурской в Омске. Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения вместе с собакой напали на женщину, которая выгуливала своих питомцев. По данным следствия, злоумышленники избили зоозащитницу, после чего один из них натравил на нее стаффордширского терьера.



В пятницу на странице Беловой появилась информация о том, что она умерла у себя в квартире. В региональном УМВД уточнили, что внешних признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружили.



Церемония прощания состоится 27 апреля в 12:00 по адресу: улица Перелета, 7. По факту смерти Валерии Беловой Следственное управление СК РФ по Омской области организовало доследственную проверку.



