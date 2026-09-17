Здание СПБГУ загорелось в центре Петербурга
Пожар охватил здание факультета журналистики СПбГУ на 1‑й линии Васильевского острова. Из окон вырывается густой чёрный дым, а из‑под крыши видны языки пламени, сообщает Телеграм-канал «Mash на Мойке».
Согласно предварительной информации, площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. К настоящему моменту экстренные службы проникли в здание через главный вход и начали процесс тушения.
Возгорание возникло примерно в 20:00 в здании по адресу: 1‑я линия В. О., 26. Сейчас оно находится на реконструкции. Впоследствии уровень сложности пожара повысили до второго. По данным на текущий момент, сведений о пострадавших не поступало. Движение на прилегающих улицах перекрыли, после чего образовалась большая пробка.
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