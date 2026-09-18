Взрыв прогремел на военном полигоне в Швеции

18 сентября 2026, 00:39

SVT: в Швеции госпитализировали семь человек в результате взрыва на полигоне

Фото: iStock/irontrybex

В шведском Карлсборге на военном полигоне произошёл взрыв. Семь военнослужащих госпитализировали, пятеро из них находятся в отделении интенсивной терапии, сообщил телеканал SVT.