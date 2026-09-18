Взрыв прогремел на военном полигоне в Швеции
В шведском Карлсборге на военном полигоне произошёл взрыв. Семь военнослужащих госпитализировали, пятеро из них находятся в отделении интенсивной терапии, сообщил телеканал SVT.
Согласно полученной информации, все пострадавшие — кадровые военные, призывники не получили травм. Как заявил представитель пресс‑службы вооружённых сил Микаэль Огрен, он не может раскрыть детали произошедшего. При этом в официальном заявлении на сайте ведомства указано, что военнослужащие получили осколочные ранения.
Источники SVT подтверждают факт взрыва на полигоне. Однако в вооружённых силах пока не раскрывают причину случившегося.
Ранее на барже в Нью-Йорке прогремел мощный взрыв. Жертвой инцидента стал один человек.
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