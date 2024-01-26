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Сбивший пятерых пешеходов в Петербурге водитель автобуса до этого сутки не спал

26 января 2024, 11:36
Фото: istockphoto/m-gucci

Фото: istockphoto/m-gucci

В Санкт-Петербурге 24 января произошла авария, когда автобус выехал на тротуар и сбил пятерых пешеходов. Выяснилось, что 58-летний водитель, ставший виновником дорожно-транспортное происшествие, заснул за рулём.
Следователи выяснили, что перед выездом на маршрут гражданин ближнего зарубежья по имени Норкул прошёл положенный медицинский осмотр. Врачи не выявили никаких отклонений, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Водитель был допущен к работе без каких-либо ограничений.

Однако позже сотрудники Следственного отдела всё-таки заподозрили бытовую причину аварии. Они считают, что Норкул был слишком переутомлён и просто отключился прямо во время поездки. По имеющейся информации, перед происшествием он не спал около суток.


Тем временем, петербургские врачи продолжают бороться за жизни всех пятерых прохожих, пострадавших в результате наезда автобуса. Один из пациентов до сих пор находится в коме, четверо других — в крайне тяжёлом состоянии.

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Коллекторы в Омске принесли похоронные венки к дому должницы-пенсионерки
26 января 2024, 11:55

Фото: iStock/Gerd Harder

В Омске коллекторы принесли похоронные венки к дому пенсионерки, которая не могла погасить долг, об этом сообщает «Говорит Москва» в своём Telegram-канале.
По информации СМИ, коллекторы долго пытались добиться выплаты долга от 68-летней жительницы Омска. Они разрисовывали забор оскорбительными надписями, блокировали ей дорогу у дома, а также угрожали. В результате, они принесли к её дому похоронные венки.

Однако, досталось самим коллекторам. Их оштрафовали на 105 тысяч рублей за давление на должника.

В омской службе судебных приставов отметили, что материалы, собранные по факту произошедшего, направлены в правоохранительные органы.

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#выплаты
#коллекторы
#омская область
#полиция
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В Шереметьево задержали пассажира, который пытался пронести в самолёт гранату
26 января 2024, 11:36

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

В московском аэропорту Шереметьево задержали пассажира, который пытался попасть в самолёт с боевой гранатой, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, около шести часов утра 26 января сотрудники безопасности аэропорта Шереметьево обнаружили в багаже 34-летнего пассажира, который улетал в Оренбург, гранату. Место происшествия оцепили, на помощь вызвали взрывотехников Росгвардии.

Правоохранители выяснили, что россиянин пытался улететь с боевой гранатой Ф-1.

Выяснилось, что планировавший улететь в Оренбург мужчина 16 лет назад привлекался к уголовной ответственности за кражу. В настоящий момент с задержанным работают сотрудники полиции.

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#шереметьево
#полиция
#аэропорт
#граната
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В поле под Белгородом нашли труп судебного пристава с простреленной головой
26 января 2024, 11:22

Фото: iStock/Motortion

В поле Белгородской области нашли труп судебного пристава с простреленной головой, его искали около суток. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, днём 24 января 41-летний младший судебный пристав выехал по рабочим делам из отделения ФССП в городе Валуйки. Однако домой он не вернулся и перестал выходить на связь. Тогда его родственники обратились в полицию. Мужчину искали почти сутки. 25 января его тело обнаружили в поле возле села Шелаево, где он проживал. У мужчины была прострелена голова. Рядом с телом полицейские нашли две гильзы, мобильный телефон и табельное оружие.

По предварительным данным, следователи обнаружили на машине убитого отпечатки пальцев, которые принадлежат постороннему человеку. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия, а также точную причину смерти пристава.

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#фссп
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#полицейские
#мужчины
#происшествия
#сотрудники
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Шестиклассницу из Москвы поймали с мефедроном
26 января 2024, 11:17

Фото: iStock/lekcej

В одной из лучших школ Москвы шестиклассницу поймали с пакетиком мефедрона, об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, инцидент произошёл в столичной гимназии №1562, которая входит в топ-30 лучших школ Москвы.

Пакетик с наркотиками выпал из рюкзака ученицы, это заметила заместитель директора и попыталась задержать девочку, но той удалось сбежать.

Выяснилось, что девочка состоит на учёте в психдиспансере, а раньше была участницей скандального объединения ЧВК «Рёдан».

Также стало ясно, что шестиклассницу на наркотики подсадила её подруга. Вместе они оказались замешенными в целой криминальной схеме. В настоящий момент в ситуации разбираются правоохранительные органы.

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#наркотики
#чвк
#москва
#школа
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ФСБ задержала двух украинских агентов в Ростове-на-Дону
26 января 2024, 10:29

Фото: iStock/BrianAJackson

В Ростове-на-Дону задержали двух украинских агентов, об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России «Государственная измена», — задержаны два гражданина Российской Федерации», — сообщили представители Федеральной службы безопасности.

Удалось установить, что задержанные самостоятельно связались с украинской стороны и предложили им предоставление информации о российских военных, которые принимают участие в специальной военной операции. За это фигуранты попросили денежное вознаграждение.

Отмечается, что мужчины послушно выполняли задания украинских кураторов и сообщали данные о местоположении военной техники и личного состава российской армии.

В настоящий момент фигуранты находятся в следственном изоляторе.

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#фсб
#украина
#задержание
#сизо
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Выживший в авиакатастрофе пилот опроверг перевозку в самолёте миллиона долларов
26 января 2024, 10:17

Фото: istockphoto/prill

Российский пилот Аркадий Грачёв, управлявший самолётом Falcon 10, разбившимся в горах Афганистана, вместе с тремя другими выжившими в авиакатастрофе, прибыл в московский аэропорт Внуково. Он опроверг информацию о том, что на борту перевозилось около 1,2 миллиона долларов США.
Лётчик компании «Атлетик групп», принадлежащей, кстати, его жене, рассказал, что гордится своим экипажем, сумевшим после технического сбоя не «уронить» медицинский бизнес-джет, а посадить его на вершину горы. Выжившим приходилось жечь даже шнурки от обуви, чтобы не замёрзнуть, а после того, как их обнаружили спасатели, ещё пять часов идти по снегу до ближайшей деревни, передаёт РИА Новости.

Грачёв опроверг информацию о том, что в самолёте перевозились какие-то большие деньги. СМИ называли сумму 1,2 миллиона долларов. По словам пилота, у них были только личные деньги, часть которых они отдали местным афганцам в знак благодарности за помощь и доброе отношение. По словам пилота, простые люди даже приносили им в больницу домашнюю пищу.

Лётчик сообщил, что теперь, после возвращения домой, он и его товарищи будут проходить дальнейшее лечение и сотрудничать со следствием в целях установления всех обстоятельств катастрофы. Все четверо уже получили вызов в прокуратуру.

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СК опубликовал видео с места крушения Ил-76 в Белгородской области
26 января 2024, 10:16

Фото: iStock/Alexey Kartsev

В сети появилось видео с места крушения военного самолёта Ил-76 в Белгородской области, кадры публикует Следственный комитет РФ в своём Telegram-канале.
Как отметили в ведомстве, в настоящий момент на месте крушения работают следователи.
Напомним, Ил-76 разбился 24 января около 11 часов утра в поле рядом с белгородской деревней Яблоново. Как стало известно позже, пилоты намеренно увели падающий борт от жилых домов, чтобы спасти жизни мирных граждан.

На борту самолёта находились 65 украинских военнопленных, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они трагически погибли.

Прямо перед крушение экипаж воздушного судна успел сообщить, что самолёт подвергся внешнему воздействию. По первым результатам расследования СК, самолёт сбила зенитная ракета, прилетевшая с Украины.

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#следственный комитет
#белгород
#самолет
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Поддерживающему СВО актёру Шагину пришла подозрительная посылка со статуэткой
26 января 2024, 09:52

Фото: iStock/aerogondo

Актёру Антону Шагину пришла подозрительная посылка со статуэткой, которую он не заказывал, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, Шагин получил посылку, в которой находилось статуэтка богини Фемиды. Однако, ничего подобного звезда российского кино не заказывал. Вспомнив историю военного корреспондента Владлена Татарского, который погиб от взорвавшейся статуэтки, Шагин обратился в полицию. Отметим, что актёр активно поддерживает проведение спецоперации на Украине.

Правоохранители следы взрывных устройств в посылке не обнаружили.

Не так давно Шагин заказывал себе баян, который должен быть служить реквизитом для нового фильма. Предположительно, статуэтку ему прислали по ошибке.

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В гараже жителя Подмосковья нашли запас наркотиков
26 января 2024, 09:40

Фото: iStock/lekcej

Наркотики и приспособления для их курения нашли в гараже 37-летнего жителя городского округа Воскресенск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«При осмотре гаража полицейские обнаружили девять свёртков, три пластиковых контейнера и два пакета с веществом растительного происхождения. Кроме того, в гараже были электронные весы, стеклянная колба и пластиковые бутылки с отрезанными донышками», – отмечается в сообщении.
Экспертиза содержимого одного их пакетов показала, что это конопля. Общая масса содержимого пакета составила около килограмма.

Мужчина заявил, что он сам вырастил марихуану осенью прошлого года и исключительно для личного потребления, а также рассказал, что «делянку» устроил рядом со своим домом в посёлке Хорлово.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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#наркотики
#воскресенск
#конопля
#полиция
#криминал
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