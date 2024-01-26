Сбивший пятерых пешеходов в Петербурге водитель автобуса до этого сутки не спал

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В Санкт-Петербурге 24 января произошла авария, когда автобус выехал на тротуар и сбил пятерых пешеходов. Выяснилось, что 58-летний водитель, ставший виновником дорожно-транспортное происшествие, заснул за рулём.
Следователи выяснили, что перед выездом на маршрут гражданин ближнего зарубежья по имени Норкул прошёл положенный медицинский осмотр. Врачи не выявили никаких отклонений, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Водитель был допущен к работе без каких-либо ограничений.
Однако позже сотрудники Следственного отдела всё-таки заподозрили бытовую причину аварии. Они считают, что Норкул был слишком переутомлён и просто отключился прямо во время поездки. По имеющейся информации, перед происшествием он не спал около суток.
Тем временем, петербургские врачи продолжают бороться за жизни всех пятерых прохожих, пострадавших в результате наезда автобуса. Один из пациентов до сих пор находится в коме, четверо других — в крайне тяжёлом состоянии.
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Однако позже сотрудники Следственного отдела всё-таки заподозрили бытовую причину аварии. Они считают, что Норкул был слишком переутомлён и просто отключился прямо во время поездки. По имеющейся информации, перед происшествием он не спал около суток.
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Александр Бойцов