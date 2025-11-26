Сбивший в Ярославле семью с коляской получил семь лет колонии-поселения
Суд в Ярославской области вынес приговор 39-летнему мужчине, сбившему семью с коляской в поселке Ишня Ростовского района. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Пятимесячная девочка, находившаяся в коляске, получила тяжёлые травмы и позже скончалась в больнице. Водитель, находившийся в состоянии наркотического опьянения и не имеющий права управления транспортом, скрылся с места происшествия.
Ростовский районный суд признал его виновным по пунктам «а», «б», «в» части 4 статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершённое в состоянии опьянения, лицом без прав и сопряжённое с оставлением места ДТП. Мужчине назначено семь лет лишения свободы в колонии-поселении и запрет на управление транспортными средствами сроком на три года.
Кроме того, суд взыскал с осужденного 4 миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу родителей погибшего ребёнка, уточнили в прокуратуре региона.
