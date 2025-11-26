В московском ТЦ «Авиапарк» беременную женщину избили и попытались ограбить
В московском торговом центре «Авиапарк» неизвестная женщина напала на 29-летнюю беременную посетительницу, пытаясь отобрать у неё пакеты с покупками и личными вещами. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Пострадавшая Марисабель рассказала, что почувствовала себя плохо и на несколько минут присела на скамейку, оставив сумки рядом. Сидевшая рядом женщина расспрашивала её о беременности, а затем попыталась силой вырвать пакеты, заявив, что они принадлежат ей. Охрана ТЦ, по словам пострадавшей, не вмешалась.
Похитительницу удалось задержать на улице — это сделали очевидцы и супруг Марисабель. Однако на выходе женщина снова напала на беременную девушку, несколько раз ударила её по голове, в результате чего пострадавшая упала на живот и повредила кисть. В тот же вечер Марисабель обратилась в полицию, однако пока, по её словам, не получила обратной связи от правоохранительных органов.
Сейчас женщина находится под наблюдением врачей. У неё диагностирована рваная рана кисти, обработка которой проводилась без прививки от столбняка из-за беременности. Марисабель опасается, что нападавшая может избежать ответственности, поскольку полиция до сих пор выясняет, кому принадлежат пакеты с продуктами и одеждой.
Читайте также: