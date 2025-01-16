В Подмосковье задержали двух участников банды, обокравшей частный дом

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Двух мужчин, подозреваемых в участии в ограблении частного дома в подмосковном селе Успенка, задержали полицейские при поддержке Росгвардии, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Установлено, что четверо злоумышленников отжали входную дверь, проникли в частный дом, нашли внутри сейф, в котором хранилось 300 тысяч рублей, похитили эти деньги и скрылись», — говорится в сообщении.По записям с камер видеонаблюдения полицейские сумели установить личность двух участников преступления. Ими оказались 37-летние жители Ленинского городского округа. Мужчин задержали. В их квартирах были обнаружены и изъяты рации, банковские карты, мобильные телефоны и наручные часы.
Сейчас полиция разыскивает остальных участников кражи, а также проверяет причастность задержанных к другим преступлениям.
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