В Подмосковье дали срок аферисту, выманивавшему деньги у женщин

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26-летнего Арсения Кима, заводившего отношения с девушками и выманивавшего у них деньги, Домодедовский горсуд признал виновным в совершении четырёх преступлений по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба», сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
«Установлено, что мужчина знакомился с девушками, вступал с ними в романтические отношения, а затем просил их оформить на себя кредиты для покупки дорогой техники — ноутбука, телефона, мобильных часов и пр. или одолжить ему имеющиеся у девушки деньги и гаджеты. При этом одной из жертв он обещал участвовать в выплате кредита, другой — свозить её на отдых за границу, и всех заверял в свой любви», — говорится в сообщении.Деньги, полученные от девушек, Арсений Ким тратил на личные нужды, объясняя это проблемами со здоровьем и финансовыми трудностями, а затем прекращал общение.
Общий ущерб, который молодой человек нанёс четырём потерпевшим, составил более 350 тысяч рублей. Суд приговорил афериста к двум годам в колонии-поселении.
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