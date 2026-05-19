«Родичи»: Дмитрий Маликов поделился редким кадром своих родителей на прогулке
Российский певец Дмитрий Маликов поделился с подписчиками редким фото своих родителей. Свежий семейный кадр появился в личном блоге звезды.
На снимке запечатлены отец и мать артиста — художественный руководитель ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов и танцовщица, солистка Московского мюзик-холла Людмила Вьюнкова. Судя по всему, они вместе с сыном прогуливались по Москве.
«Родичи!» — лаконично подписал фото певец, добавив в пост красное «сердечко».Фанаты тепло отреагировали на публикацию, желая семье артиста крепкого здоровья и долгих лет жизни. Комментируя кадр, россияне сошлись во мнении, что у добрых людей всегда вырастают замечательные дети.
Напомним, что Маликов женат на Елене Изаксон, с которой официально оформил брак после рождения дочери Стефании в 2000 году. Несмотря на эмоциональные всплески в отношениях, пара счастливо живет вместе уже более тридцати лет. Супруги также воспитывают восьмилетнего сына Марка, который появился на свет благодаря суррогатной маме в клинике репродуктивной медицины Петербурга.