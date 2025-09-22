Ударила коляской по лифту и разбила стекло в подъезде: пьяная мать чуть не убила ребёнка в Ростове-на-Дону

22 сентября 2025, 15:40

РЕН ТВ: в Ростове-на-Дону выпившая мать едва не убила ребёнка в подъезде

Фото: iStock/GKV

В Ростове-на-Дону мать едва не убила собственного ребёнка, возвращаясь с застолья у знакомой. Об этом пишет РЕН ТВ.





Отмечается, что находившаяся в неадекватном состоянии женщина чуть не уронила ребёнка из коляски на лестнице в подъезде. Видео, изъятое с камер наблюдения, быстро распространилось в соцсетях.



На кадрах видно, как Анастасия Савченко с трудом спускает коляску по лестнице, малыш из неё едва не выпадает. Далее женщина долго не может открыть дверь, разбивает стекло ногой и падает на осколки вместе с ребёнком. Добравшись до лифта, она силой бьёт коляской по его стенам.



В интервью телеканалу женщина призналась, что во время встречи с подругой они выпивали, и алкоголь на неё «странно подействовал». Женщина осознаёт свою вину и готова понести наказание по закону.





«Я не прошу меня понять и даже простить. Всё будет по закону. Но я очень надеюсь, что мой ребёнок останется со мной», – сказала Савченко.