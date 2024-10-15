СБУ задержала ректора ВУЗа, помогавшего украинцам избежать мобилизации

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Сотрудники СБУ задержали ректора и проректора Закарпатского университета на западе Украины, который создал незаконную схему уклонения от мобилизации, зачисляя молодых украинцев в учебное заведение без экзаменов.
«В Закарпатье задержаны ректор и проректор частного университета, которые без вступительных экзаменов зачисляли уклонистов в бакалавриат в собственный и иностранный вузы. Фигуранты обещали таким "студентам" беспрепятственное оформление отсрочки», — говорится в Telegram-канале украинского ведомства.
Уточняется, что после задержания ректора и проректора Ужгородский военкомат отменил ранее предоставленные отсрочки от призыва 225 мужчинам, которые воспользовались мошеннической схемой.
Задержанным уже предъявили обвинения в препятствовании деятельности ВСУ. Им грозит до восьми лет тюрьмы.
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