СБУ принудительно вывозит людей из Харьковской области

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Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с бойцами ВСУ начала принудительно вывозить граждан из Харьковской области. Об этом житель подконтрольной украинским войскам территории региона сообщил в беседе с РИА Новости.
Собеседник агентства в целях безопасности пожелал остаться анонимным. Он рассказал, что мирных жителей Харьковской области переселяют в другие регионы страны против их воли. Также военные проверяют все сведения на телефонах местных.
По словам жителя области, киевские власти решили пойти на такой шаг из-за приближающейся линии фронта.
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Анастасия Чинкова