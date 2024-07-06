В Белоруссии у границы с Литвой задержали вторую группу нарушителей с дронами

Работу аэропорта Шереметьево парализовал ураган «Орхан». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя кадры из авиагавани. Пассажиры столкнулись с дикой задержкой рейсов или же вовсе с их отменой, а также с огромными очередями для обмена или покупки билетов. Пресс-служба аэропорта пока никак не прокомментировала сложившуюся ситуацию.