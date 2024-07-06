В Белоруссии у границы с Литвой задержали вторую группу нарушителей с дронами

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Вторую за неделю группу нарушителей задержали в Белоруссии у границы с Литвой. Об этом проинформировал госпогранкомитет республики.
Уточняется, что у злоумышленников были изъяты беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним. Общее количество БПЛА составило 4 единицы, а также 66 аккумуляторных батарей к ним.
Местные жители, в том числе безработные, подозреваются в нарушении границы с Литвой с применением квадрокоптера. На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Отмечается, что предыдущий подобный инцидент произошел 2 июля. В Вороновском районе задержали группу преступников, у которых изъяли девять GPS-трекеров.
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Местные жители, в том числе безработные, подозреваются в нарушении границы с Литвой с применением квадрокоптера. На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Отмечается, что предыдущий подобный инцидент произошел 2 июля. В Вороновском районе задержали группу преступников, у которых изъяли девять GPS-трекеров.
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Екатерина Коршунова