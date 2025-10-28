Щель в полу стала причиной разворота рейса из США в Рим над Атлантикой
Самолёт United Airlines, следовавший из Вашингтона в Рим, развернулся над Атлантикой и вернулся в аэропорт вылета из‑за щели в полу. Об этом сообщает Telegram‑канал Frequent Flyers.
Отверстие образовалось в месте стыка панелей пола и обшивки — через него провалился ноутбук одного из пассажиров и попал в багажный отсек.
Перевозка такой техники в грузовом отсеке запрещается: встроенные литий‑ионные батареи в ноутбуках представляют пожарную опасность. В салоне возгорание легче заметить и оперативно потушить, тогда как в багажном отсеке риск крупного пожара выше.
Самолёт совершил вынужденную посадку в США через два часа после вылета. Ноутбук извлекли, борт дозаправили и спустя некоторое время рейс снова вылетел. В итоге судно прибыло в Италию примерно на пять часов позже расписания.
