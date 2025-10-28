Щель в полу стала причиной разворота рейса из США в Рим над Атлантикой

28 октября 2025, 13:29

Фото: istockphoto/dongfang zhao

Самолёт United Airlines, следовавший из Вашингтона в Рим, развернулся над Атлантикой и вернулся в аэропорт вылета из‑за щели в полу. Об этом сообщает Telegram‑канал Frequent Flyers.