Щенок лайки храбро бросился на медведя, который атаковал его хозяев, и спас всю семью
В Иркутской области щенок спас семью от медведя, получив при этом тяжёлые травмы. Об этом сообщает канал «Служба ветеринарии Иркутской области» на платформе MAX.
Хозяин собаки рассказал, что его семья отправилась в лес за грибами, где неожиданно столкнулась с хищником. 10-месячный щенок восточносибирской лайки отвлёк медведя на себя, благодаря чему люди остались невредимы. Пёс получил множественные рваные раны в области шеи.
Пострадавшее животное доставили в ветеринарную клинику Усть-Кутского филиала Киренской станции по борьбе с болезнями животных. После осмотра собаке назначили экстренную операцию: специалисты провели санацию раны и наложили швы, чтобы закрыть обширные повреждения. Также псу прописали курс антибиотиков и противовоспалительных препаратов. Сейчас он идёт на поправку.
Уточняется, что в октябре к ветеринарам поступили ещё две собаки, которые приняли бой с косолапым. К сожалению, они получили травмы, несовместимые с жизнью — спасти храбрых четвероногих не удалось.
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