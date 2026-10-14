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Щенок лайки храбро бросился на медведя, который атаковал его хозяев, и спас всю семью

В Иркутской области щенок лайки спас семью от медведя во время похода за грибами
Фото: канал в MAX «Служба ветеринарии Иркутской области»/@id3808172599_gos

В Иркутской области щенок спас семью от медведя, получив при этом тяжёлые травмы. Об этом сообщает канал «Служба ветеринарии Иркутской области» на платформе MAX.



Хозяин собаки рассказал, что его семья отправилась в лес за грибами, где неожиданно столкнулась с хищником. 10-месячный щенок восточносибирской лайки отвлёк медведя на себя, благодаря чему люди остались невредимы. Пёс получил множественные рваные раны в области шеи.

Пострадавшее животное доставили в ветеринарную клинику Усть-Кутского филиала Киренской станции по борьбе с болезнями животных. После осмотра собаке назначили экстренную операцию: специалисты провели санацию раны и наложили швы, чтобы закрыть обширные повреждения. Также псу прописали курс антибиотиков и противовоспалительных препаратов. Сейчас он идёт на поправку.

Уточняется, что в октябре к ветеринарам поступили ещё две собаки, которые приняли бой с косолапым. К сожалению, они получили травмы, несовместимые с жизнью — спасти храбрых четвероногих не удалось.

Мария Моисеева

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