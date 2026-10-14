Щенок лайки храбро бросился на медведя, который атаковал его хозяев, и спас всю семью

14 октября 2026, 06:01

В Иркутской области щенок лайки спас семью от медведя во время похода за грибами

Фото: канал в MAX «Служба ветеринарии Иркутской области»/@id3808172599_gos

В Иркутской области щенок спас семью от медведя, получив при этом тяжёлые травмы. Об этом сообщает канал «Служба ветеринарии Иркутской области» на платформе MAX.