Взлетающий вертолёт Трампа унёс накладную ресницу американской журналистки

14 октября 2026, 05:32

При взлёте вертолёта Трампа у стоящей рядом журналистки сорвало накладную ресницу

Фото: iStock/Ceri Breeze

Во время взлёта вертолёта президента США Дональда Трампа у стоящей рядом журналистки пострадал внешний вид. Об этом в соцсети X рассказала корреспондентка Real America’s Voice Тейлор Митчелл, приложив к посту клип инцидента.





Журналистка снимала на камеру одновременно вертолёт Marine One (М1), который глава Белого дома часто использует для перемещений по Америке, и себя. На кадрах видно, как мощный поток воздуха от быстро крутящихся винтов заставляет женщину щуриться и прикрывать глаза, а затем срывает с неё часть макияжа. Затем ролик обрывается.



«Взлёт M1 сегодня буквально сдул мою ресницу. Пожалуйста, скажите, что я не единственная, с кем такое случалось», — шутливо пожаловалась Митчелл.