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Взлетающий вертолёт Трампа унёс накладную ресницу американской журналистки

При взлёте вертолёта Трампа у стоящей рядом журналистки сорвало накладную ресницу
Фото: iStock/Ceri Breeze

Во время взлёта вертолёта президента США Дональда Трампа у стоящей рядом журналистки пострадал внешний вид. Об этом в соцсети X рассказала корреспондентка Real America’s Voice Тейлор Митчелл, приложив к посту клип инцидента.



Журналистка снимала на камеру одновременно вертолёт Marine One (М1), который глава Белого дома часто использует для перемещений по Америке, и себя. На кадрах видно, как мощный поток воздуха от быстро крутящихся винтов заставляет женщину щуриться и прикрывать глаза, а затем срывает с неё часть макияжа. Затем ролик обрывается.

«Взлёт M1 сегодня буквально сдул мою ресницу. Пожалуйста, скажите, что я не единственная, с кем такое случалось», — шутливо пожаловалась Митчелл.
Ранее «Радио 1» передавало, что на пляже Балтийского моря в Польше обнаружили фрагменты неопознанного летающего объекта. Подробности читайте здесь.
Мария Моисеева

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