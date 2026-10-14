Взлетающий вертолёт Трампа унёс накладную ресницу американской журналистки
При взлёте вертолёта Трампа у стоящей рядом журналистки сорвало накладную ресницу
Во время взлёта вертолёта президента США Дональда Трампа у стоящей рядом журналистки пострадал внешний вид. Об этом в соцсети X рассказала корреспондентка Real America’s Voice Тейлор Митчелл, приложив к посту клип инцидента.
Журналистка снимала на камеру одновременно вертолёт Marine One (М1), который глава Белого дома часто использует для перемещений по Америке, и себя. На кадрах видно, как мощный поток воздуха от быстро крутящихся винтов заставляет женщину щуриться и прикрывать глаза, а затем срывает с неё часть макияжа. Затем ролик обрывается.
«Взлёт M1 сегодня буквально сдул мою ресницу. Пожалуйста, скажите, что я не единственная, с кем такое случалось», — шутливо пожаловалась Митчелл.Ранее «Радио 1» передавало, что на пляже Балтийского моря в Польше обнаружили фрагменты неопознанного летающего объекта. Подробности читайте здесь.