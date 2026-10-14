Водителя, обвиняемого в смертельном ДТП на трассе «Амур», заключили под стражу
В Амурской области под стражу заключили водителя, обвиняемого в смертельном ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пресс-служба судов Амурской области».
Согласно материалу, в октябре 2026 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав ехал по трассе «Амур» на автомобиле Toyota Corolla. Он выскочил на встречную полосу и столкнулся с тягачом FAW J7. В результате аварии пассажир иномарки погиб, ещё несколько человек получили травмы.
Водителя Toyota Corolla обвиняют в тяжком преступлении против безопасности движения, которое повлекло смерть человека по неосторожности. Наказание по статье предусматривает до 12 лет лишения свободы. Суд посчитал, что фигурант может скрыться от следствия, и заключил его под стражу на один месяц и 30 суток.
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