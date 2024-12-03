Счет идет на минуты: Подросток из России попал в аварию на Бали

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16-летний Ярослав Жуков попал в страшную аварию с мотоциклом на Бали. В ночь с 29 на 30 ноября парень был госпитализирован в Ngoerah General Hospital, ему была проведена операция.
У парня разрыв желудка и мочевого пузыря, множественные переломы, сообщает телеграм-канал SHOT. Российские врачи контролируют состояние Ярослава онлайн. По их информации, в реанимации не оказалось врачей, только медицинская сестра, которая самостоятельно не могла стабилизировать состояние пациента после операции.
Индонезийские медики отказывают родителям в выдаче медицинских документов по лечению и обследованию. Врачи опасаются возможного отека головного мозга, который без противошоковой терапии угрожает летальным исходом.
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Индонезийские медики отказывают родителям в выдаче медицинских документов по лечению и обследованию. Врачи опасаются возможного отека головного мозга, который без противошоковой терапии угрожает летальным исходом.
«После операции пациент оказался в критическом состоянии. Возможно, счёт идёт на минуты», — говорят российские медики.
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Александр Бойцов