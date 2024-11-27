Автобус с детьми перевернулся на трассе в Ленобласти, есть пострадавшие

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Автобус опрокинулся в Тихвинском районе Ленобласти, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ. Предположительно, авария произошла из-за непогоды, пять человек пострадали.
«…Из них трое — несовершеннолетние в возрасте 16 (лет) и двое — 17 лет. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», — сказано в сообщении ведомства.Уточняется, что водитель не справился с управлением неподалеку от деревни Шомушка. Сейчас правоохранители проводят проверку.
Ранее сообщалось, что момент стрельбы на Большой Никитской улице в Москве попал на видео. Его опубликовала столичная прокуратура. Все случилось у заведения «Кофемания», где у посетителей произошел конфликт.
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Никита Кротов