Смертельное ДТП на Сахалине: появились фото с места столкновения

Фото: istockphoto / Motortion
В ночь на 3 декабря в Углегорске произошло смертельное ДТП, в результате которого два человека погибли и трое получили травмы.
Авария случилась на выезде из райцентра рядом со строящейся автозаправочной станцией, где к 2025 году планируется установка газового заправщика. По информации, опубликованной в Telegram-канале «Новости Углегорска», легковой автомобиль столкнулся с припаркованным КамАЗом.
Первоначально сообщалось об одном погибшем, но позже ГИБДД уточнила, что жертвами аварии стали двое, остальные пострадавшие были доставлены в больницу с серьезными травмами. «Новости Углегорска» также выложили в своем канале фотографии с места происшествия.
Обстоятельства трагедии выясняются.
Поздним вечером 2 декабря на 36 км внутренней стороны МКАД произошло сразу два ДТП с участием пяти автомобилей, что привело к серьезным затруднениям движения на участке протяженностью 3 километра.
Ранее «Радио 1» сообщало, что смертельное ДТП в Новой Москве унесло жизнь одного человека.
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Первоначально сообщалось об одном погибшем, но позже ГИБДД уточнила, что жертвами аварии стали двое, остальные пострадавшие были доставлены в больницу с серьезными травмами. «Новости Углегорска» также выложили в своем канале фотографии с места происшествия.
Обстоятельства трагедии выясняются.
Поздним вечером 2 декабря на 36 км внутренней стороны МКАД произошло сразу два ДТП с участием пяти автомобилей, что привело к серьезным затруднениям движения на участке протяженностью 3 километра.
Ранее «Радио 1» сообщало, что смертельное ДТП в Новой Москве унесло жизнь одного человека.
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Мария Моисеева