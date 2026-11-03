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Счета Елены Исинбаевой ограничили в 11 банках из-за налогового долга

Фото: iStock/blinow61

Операции по счетам олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой ограничили в 11 российских банках. Причиной стал налоговый долг в размере 20 тысяч рублей. Об этом сообщает «База».



Прошлым летом спортсменка уже сталкивалась с аналогичной ситуацией. Тогда задолженность достигала 283 тысяч рублей.

Одновременно Минюст требует через суд ликвидировать благотворительный фонд Исинбаевой, созданный для поддержки детского спорта. У организации нет имущества. После отъезда чемпионки за границу фонд фактически прекратил работу.

Последние несколько лет Исинбаева живёт на Тенерифе, который входит в состав Канарских островов. В России спортсменке принадлежат несколько квартир.

Дарья Осипова

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