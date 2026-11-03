Счета Елены Исинбаевой ограничили в 11 банках из-за налогового долга

03 ноября 2026, 09:19

Фото: iStock/blinow61

Операции по счетам олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой ограничили в 11 российских банках. Причиной стал налоговый долг в размере 20 тысяч рублей. Об этом сообщает «База».